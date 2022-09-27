В росії триває мобілізація: хто, як і з чим йде воювати в Україну [ Редагувати ]
В росії триває мобілізація. Хаотично, на тлі протестів, відсутності бойового духу і масового дезертирства. Воно й не дивно, адже країна, яка роками заявляла про міць армії і зброї, не має чим забезпечувати своїх солдат. І це підтверджує відео, викладене у телеграм-канали з російських військоматів. Марина Біленька про тих, хто, як, і з чим йде воювати в Україну - далі.
"Зараз усі поїдемо додому", - з такими словами, як повідомляють очевидці, 25-річний житель російського устьілімська випустив шість куль у начальника призовної комісії. Усе через те, що в жорнова мобілізації потрапив його кращий друг.
Подозреваемый в настоящее время уже задержан, сейчас его допрашивают следователи следственного комитета, пострадавший доставлен в медучреждение.
А це вже рязань. На місцевому автовокзалі чоловік вдався до самопідпалу. Кричав, що не хоче йти на війну в Україну. З опіками його ушпиталили до психлікарні.
А в пермському краї - жінка не хотіла відпускати мобілізованого чоловіка. Спершу випила, а потім зарізала свою 4-річну дочку і вдарила себе ножем у живіт. Дитина загинула, її матір - ушпиталили.
Хоч і офіційно в рф триває часткова мобілізація, але "гребуть" воєнкомати усіх підряд. Особливо в маленьких селах на півночі, - пишуть російські телеграм-канали.
Так, з кемеровського селища повістки одержали усі 59 жителів чоловічої статі.
Хто потрібен російській армії, яка за словами очільника міноборони шойгу втратила усього 5 тисяч бійців у так званій "спецоперації" - залежить від конкретного регіону.
У красноярському краї, наприклад, військом відверто каже, що в них немає ніяких критеріїв, а отже й обмежень.
Вопрос о том, чтобы не призывать граждан, которые не проходили военную службу и никаким образом не подготовлены, то есть здесь у нас тоже этого вопрос нет. Не призывать граждан ограниченных, имеющие категорию годности, ограниченных к военной службе, то есть таких ограничений тоже на данный момент нет. Мы работаем со всеми категориями.
Цілими вагонами призовників доправляють до пунктів збору. І місця ці найчастіше нагадують загони для худоби. Майбутнє гарматне м'ясо розміщають просто на підлозі - у тотальній антисанітарії.
На схожі умови жаліється і цей зет-патріот. Погрожує піти додому, бо мобілізація виявилася не такою комфортною як здавалося.
Я приехал за нашу родину. Я пизд*ц как отказываюсь. Вы смотрите, что здесь происходит. Я сейчас лично еду домой. У нас в расположении них*я, ни кроватей, ничего нету. Пацаны, вас не видно, только ноги.
Та цим хлопцям ще пощастило. Адже вони мають бодай дах над головою. Призовники, які приїхали з Якутії до Владивостока, палять багаття під парканом призначеної їм частини, лежать просто на бетоні. Всередину нікого не пускають.
А в Самарській області мобілізованих "розквартирували" у лісосмузі.
А щоб було тепліше, зігріваються спиртними напоями. У мережі ширяться численні відео першої алкоармії світу.
З честю і гідністю захищатися від НАТО - мобілізованих росіян з петропавловська-камчатського відправляють зі старими автоматами Калашникова. В інших регіонах рф ситуація не ліпша. Резервістам видають іржаву зброю, вироблену в середині минулого століття. І їй дійсно "аналоговнєт" в жодній сучасній армії світу.
Мобілізованих відправляють на лінію фронту після одного дня навчання. Про один з таких випадків розповідає російське видання "Медіазона". 45-річного жителя липецька вже відрядили на Донбас. Російські вояки, які нині перебувають у складі окупаційних військ - записують "мобікам" звернення з українських окопів.
Нічого не боятися і йти вбивати українців - закликала мобілізованих російська православна церква в особі патріарха московського кирила. Мовляв, у випадку смерті бог пробачить окупантам усі гріхи.
И если при исполнении это долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил.
На думку вітчизняних оглядачів, хто потрапив до першої хвилі мобілізації - йде в Україну на забій. Та, оскільки помирати на чужині хочуть не всі росіяни, вдаються до підпалів військкоматів. З 21-го вересня в рф палали щонайменше 11 комісаріатів і адмінбудівель.
При чому на сторону невдоволених призовників зненацька стали кремлівські пропагандисти.
Каждый идиот на местах, который решил, что можно взять какого-то музыканта, либо человека с миллионом болезней, либо подойти к студенту, несмотря на то, что вчера был специально издан указ, четко разъясняющий, - должен быть не просто наказан, а его бы хорошо в строевые части и первым на фронт.
В рамках так званої "часткової мобілізації", яку володимир путін оголосив в країні минулого тижня, в рф планують призвати в армію 1 мільйон 200 тисяч осіб. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє російське опозиційне видання "Медуза".
Утім це не допоможе виграти війну в Україні, - стверджують експерти американського Інституту вивчення війни. На їхню думку, мобілізація дійсно створить додаткові людські ресурси, але вони не будуть ефективними, і лише призведуть до великих внутрішніх та соціальних втрат.
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