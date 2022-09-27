З портів Одещини вийшли 9 балкерів з 345 тис. тонн зерна [ Редагувати ]
У вівторок, 27 вересня, з портів Великої Одеси 9 балкерів вивезли 345 тис. тонн агропродукції. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.
Серед балкерів - найбільший кейпсайз (категорія балкерів із вантажопідйомністю понад 150 тис. тонн - ред.) MARAN EXCELLENCE зі 115 тис. тонн зерна, а також NORD WIND з 27,3 тис. тонн української пшениці для Тунісу.
З 1 серпня з українських портів вийшло 231 судно з 5,29 млн тонн агропродукції для країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, Білорусь з 24 вересня на півроку заборонила вивезення зерна.
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