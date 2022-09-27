Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу напередодні повідомив, що президент росії володимир путін заявив турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану про готовність до відновлення переговорів з Україною "на нових умовах".

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив на брифінгу, що путін і Ердоган дійсно обговорювали готовність Москви до нового переговорного етапу.

Президент (путін - ред.) говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия... Принцип сохраняется прежним - все цели специальной военной операции.

Речник путіна стверджує, що причина, через яку бойові дії досі тривають, - це повний вихід України "з переговорного треку".

Дмитро Пєсков, як і раніше Мевлют Чавушоглу, не уточнили, як змінилися умови для переговорів.

4 вересня у кремлі також заявляли про готовність вести переговори з Україною. Тоді Дмитро Пєсков наголосив, що росія може повернутися до переговорів виключно за виконання умов російської сторони.

Нагадаємо, що Китай та Індія закликали росію та Україну до переговорів.