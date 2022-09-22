Глава МЗС Китаю Ван І на засіданні Ради Безпеки ООН закликав міжнародне співтовариство сприяти переговорному процесу між Києвом і москвою.

Ми повинні дотримуватися діалогу та переговорів. Основним пріоритетом для сторін є поновлення переговорів без попередніх умов, прихильність до діалогу без прогнозування результатів.

Глава МЗС КНР звернувся до представників інших країн. Вони, на його думку, мають "відіграти конструктивну роль, допомогти деескалації, створити умови та простір для політичного врегулювання".

До повернення діалогу між Україною та росією також закликав глава МЗС Індії Субраманіям Джайшанкар. Він закликав перед цим до "негайного припинення всіх бойових дій".

Нагадаємо, Байден звинуватив путіна у порушенні основних принципів статуту ООН.