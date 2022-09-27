На Кавказі наростають протести проти мобілізації. У соцмережах жителі республіки закликають бунтувати проти путіна та його вбивчих законів. Зокрема, місцеві вирішили створити партизанський рух, який полюватиме на всіх, хто допомагатиме призову.

Водночас, путін наказав кадирівцям придушити протестні настрої у Дагестані. Бо, за словами експертів, кремлівський диктатор розуміє, що позиції росії на Кавказі хиткі. Тож й намагається вчергове розсварити північнокавказькі народи. Чому саме Дагестан так завзято пручається мобілізації? І чим це загрожує москві? Анна Басова розбиралася.

Про село Ендірей на заході Дагестану ще кілька днів тому ніхто не чув. А сьогодні населений пункт - на передових шпальтах багатьох медіа. Недільного ранку чи не всі його жителі перекрили федеральну трасу, що веде до столиці Махачкали.

Так люди протестують проти мобілізації, в рамках якої лише в Ендіреї до лав збройних сил призвали 110-тьох чоловіків. Обурені місцеві відпускати на війну своїх чоловіків, синів і братів не хочуть. Поліція, якій наказують розігнати протест, стріляє. Поки - у повітря.

А це вже місто Хасав'юрт. Населення тут понад 130-ть тисяч. Про кількість мобілізованих невідомо. Та містяни налаштовані пручатися до останнього. Поліція їм - не указ.

Заслані з кремля поліція та росгвардія - вихоплюють усіх із натовпу без розбору. Точної кількості затриманих і потерпілих не називають.

Наймасовіші протести охопили столицю Дагестану. В середмісті Махачкали на стихійний мітинг зібралися кілька сотень людей. Поки чоловіки чинили опір поліції, жінки намагалися достукатися до поліцейських і розкрити їм очі, на те що відбувається.

россия напала на Украину! Мы не слепые! Нет войне! Нет войне!

Найсміливіші дагестанки самі кидалися в бій так, що деякі російські поліціянти від них накивали п'ятами…

А коли зрозуміли, що люди не бояться ані кулаків, ані кийок, запустили в натовп нервово-паралітичний газ.

За даними правозахисників, лише у Махачкалі затримали кілька десятків людей. Загалом по всьому Дагестану силовики схопили близько 110-ти протестувальників. Та замість переляку місцеві жителі висунули кремлю ультиматум. Обіцяють спалити всі федеральні траси - для цього вже готують гумові покришки. А щоб у кремлі не сумнівалися у їхніх намірах, пояснюють наочно.

За сміливість опиратися мобілізації народ Дагестану відзначив президент України Володимир Зеленський. І закликав продовжувати боротися.

Володимир Зеленський, президент України:

Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос о жизни. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей. Всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придёте забирать жизни наших детей, я вам скажу как отец, мы вас живыми уже не отпустим.

Та й без закликів Києва небажання іти на війну пояснює статистика. Адже саме Дагестан і Бурятія очолюють список втрат росіян по регіонах. Лише за офіційними даними, на війні в Україні загинули триста дагестанських солдатів. І це вдесятеро більше за цифри московських втрат. І це при тому, що в столиці живе 12 мільйонів людей, тоді як у цілому Дагестані лише три мільйони.