Витік газу на російському газопроводі "Північний потік" - не що інше, як спланований росією акт агресії проти Європейського союзу.

Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше, як спланований росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку - танки для України. Особливо німецькі", - написав він.

Нагадаємо, напередодні на обох нитках газопроводу "Північний потік-1" зафіксовано падіння тиску.