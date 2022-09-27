"Спланований акт агресії росії проти ЄС": Подоляк про витік газу на "Північному потоці" [ Редагувати ]
Витік газу на російському газопроводі "Північний потік" - не що інше, як спланований росією акт агресії проти Європейського союзу.
Про це повідомляє радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Масштабний "витік газу" з ПП-1 – це не що інше, як спланований росією теракт і акт агресії у напрямку ЄС. росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку - танки для України. Особливо німецькі", - написав він.
Нагадаємо, напередодні на обох нитках газопроводу "Північний потік-1" зафіксовано падіння тиску.
Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. 🇷🇺 хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою. Найкраща відповідь тирану та інвестиція в безпеку – танки для 🇺🇦. Особливо німецькі…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) September 27, 2022
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