Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу [ Редагувати ]
Ввечері 28 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Про це повідомив глава військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
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Нагадаємо, останнім часом російські війська завдають масованих ракетних ударів по Кривому Рогу. 14 вересня після ракетного удару по Карачунівській греблі влада оголосила часткову евакуацію жителів рідного міста президента Зеленського.
26 вересня ракетним ударом був зруйнований аеропорт Кривого Рога.
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Російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу
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