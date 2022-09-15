У Кривому Розі після ракетного удару по Карачунівській греблі оголосили часткову евакуацію (відео) [ Редагувати ]
Через ракетний удар по Карачунівській греблі у Кривому Розі влада міста оголосила часткову евакуацію. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Шановні криворіжці, сьогодні русня вчинила ще один терористичний акт. 8-ма крилатими ракетами вдарила по дуже великій гідротехнічній споруді у Кривому Розі. Намагання - змити просто водою частину нашого міста.
Ми ситуацію контролюємо, триває ліквідація аварії, задіяні всі служби, всі на місцях. Але рівень води в річці Інгулець піднявся. Задля того, щоб відійти від зайвих ризиків я прошу мешканців деяких вулиць, я їх зараз назву, евакуюватися.
Евакуюватися просять жителів наступних районів:
- Інгулецький район: Штерна, Гжацька, Склевата, Югоківська, Григорівська, Земнукова. Місце збору - перехрестя вулиць Бериславська і Матрьонівська.
- Центрально-Міський район: вул. Лепицького, Іорданська, Бажанова, Грабовського, Машинобудівників, Черняховського, Дунайська, Ходича, Маріупольска, Сташкова, Зарічна, Першотравнева, Староярмракова, Плєханова, Маміна, Сібіряка, Ентузіастів.
- Точки збору: площа Визволення (біля "Сільпо"), Святомиколаївська (Леніна), 27 коло Центрально-Міського виконкому, Старовокзальна, 35 (зупинка "Гараж", у минулому Урицького).
Для евакуації будуть надані комунальні автобуси. Люди будуть доставлені в школи та дитячі садки, де можна побути, поки буде тривати ліквідація аварії.
Нагадаємо, що російські військові випустили по Кривому Рогу вісім крилатих ракет.
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