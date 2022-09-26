Окупанти завдали ракетного удару по аеропорту Кривого Рога, він зруйнований - ОВА [ Редагувати ]
Російські війська ввечері 26 вересня завдали ракетного удару по аеропорту в Кривому Розі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ворожа атака на Кривий Ріг. Росіяни поцілили ракетою Х-59 по аеропорту. Його інфраструктура зруйнована. Подальше використання летовища та устаткування неможливе.
Люди під час удару не постраждали.
Нагадаємо, останнім часом російські війська завдають масованих ракетних ударів по Кривому Рогу. 14 вересня після ракетного удару по Карачунівській греблі влада оголосила часткову евакуацію жителів рідного міста президента Зеленського.
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Влучили в промислове підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто досі оговтується від першої атаки - по дамбі. Підтопленими залишаються понад сто приватних будинків.
Російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу
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