Польща, країни Балтії та Ірландія вимагають жорсткіших санкцій у восьмому пакеті, який зараз на обговоренні в ЄС. Про це в інтервʼю нашій Олені Абрамович у Брюсселі розповів посол Литви у ЄС - Арнольдас Пранкявічюс.

Тож, як посилять обмеження проти росії? І на яку ще допомогу від ЄС може розраховувати Україна? Давайте послухаємо.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Пане посол, моє перше запитання стосується Європейського фонду миру, з допомогою якого ЄС дає зброю Україні. Як ви оцінюєте роботу цього фонду зараз - чи є у ньому достаньо запасів, щоб і надалі допомагати Україні? Чи, можливо, у певних країн закінчується зброя або є скарги на нестачу коштів?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС:

Зараз надзвичайно важливо продовжувати допомагати Україні зброєю. Звісно, найбільша частина військової допомоги йде від окремих країн Євросоюзу, а також США та Великої Британії. Але ЄС також грає важливу роль. І Європейський фонд миру - це додатковий інструмент, а не єдиний чи найбільший інструмент, хоча дуже важливий для координування наших дій та застосування бюджету Європейського союзу у цьому питанні. Нааразі ми вже виділили на військову допомогу Україні 2.5 мільярди євро з Європейського фонду миру. І литва разом з іншими країнами-однодумцями заохочує наших партнерів з ЄС готувати наступні транші допомоги.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Були також дискусії, що країни-члени мають також залишити і зброю для власної оборони. Яким чином Литва знаходить баланс у цьому питанні, щоб і Україні допомогти, і власну безпеку під загрозу не поставити?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС:

Звісно, це більше питання до військових стратегів, і всі наші міністри оборони та експерти і справді оцінюють цей чутливий баланс. І це питання турбує більшість країн - як продовжувати надавати таку необхідну військову допомогу Україні, та робити це швидко, особливо зараз, у цей критичний період. І водночас враховувати вимоги національної безпеки - базові потреби з оборони. У нас в Литві це теж відбувається. І буквально нещодавно ми мали збори Національної ради з безпеки, і з оцінок, які я побачив, Литва однозначно ще може і хоче продовжувати підтримувати Україну. І чергова партія допомоги надішла від нас Україні цього тижня.

ЄС цього тижня оголосив про підготовку нового пакету санкцій. Які заходи у ньому найважливіші і коли, на вашу думку, можна очікувати затвердження цього паркету?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС:

Ми говорили про необхідність нового пакету санкцій уже кілька тижнів і ми раді, що Єврокомісія нарешті підготувала восьмий пакет. Він дуже потрібний, особливо як відповідь на фейкові референдуми та ядерний шантаж росії, а також воєнні злочини, докази яких були виявлені на нещодавно звільнених територіях. Тож наразі є більш ніж достаньо причин, аби просунутись далі з європейськими санкціями. Наразі ключовими у пропозиції Єврокомісії є нові заборони на імпорт та експорт, які разом налічують приблизно 9 мільярдів євро. Як ви знаєте, ми вже наклали заборону на російські вугілля, сталь, золото, з грудня ще й нафту тощо. Але добре, що ми пішли до інших секторів та сфер, наприклад - санкції на технології. Такі санкції одні з найефективніших, бо вони не лише заважають росії модернізувати воєнний сектор, але й загалом стримують модернізацію промисловості країни. Литва разом з іншими країнами однодумцями зараз просуває також розширення списку підсанкційних банків. Їх уже багато під забороною, але ще не всі. Також ми вважаємо, що треба заблокувати більше каналів дезінформації. "Рашу Тудей" та "Спутнік" уже заборонили, і ще три російські телеканали. І Європейський суд нещодавно виніс рішення, яке так само підтвердило аргументи ЄС, що це інструменти воєнної пропаганди. Тож ще має додати впевненості ЄС, щоб взятися і за інші телеканали. Тож попереду багато роботи, у найближчі дні будуть тривати перемовини. Ми сподіваємось, що пакет буде ухвалений перед зустріччю лідерів Євросоюзу у Празі наступної пʼятниці.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Угорський премʼєр не раз відкрито заявляв, що блокуватиме будь-які санкції проти росії і навіть створював проблеми з продовженям старих. Чи допоможе цього разу оголошення від Єврокомісії про намір заблокувати Угорщині доступ до європейських фондів якось натиснути на Орбана та полегшити ці дискусії?

Арнольдас Пранкявічюс, посол Литви в ЄС: