І менш ніж за годину у кремлі відбудеться фарс-шоу зі спробою визнати наші анексовані території Херсонщини, Луганщини, Донеччини та Запоріжжя - російськими. Путін подасть це як свою перемогу. Та оду йому співатимуть хіба що його маріонетки. Бо весь цивілізований світ "псевдорефрендумів" на окупованих українських територіях не визнає. Про реакцію американського уряду від держсекретаря до особисто президента розкаже мій колега у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він зібрав всі заяви та меседжі.

Перші особи США вважають за потрібне висловитися щодо України і так званих референдумів, через які частину української території прагнуть анексувати. І це меседжі і для України - слова підтримки - і натяк для росії, що світ не змириться і не закриє очі.

Байден, виступаючи на саміті Тихоокенських острівних держав, - попри те, що від України тематика заходу дуже далека, почав зі слів про Україну і - як він сказав – "безсоромних та очевидних спроб росії анексувати частину сусідньої України". Послухайте.

Джо Байден, президент США:

Сполучені Штати - і я хочу чітко сказати про це… США ніколи, ніколи, ніколи! не визнають претензій росії на суверенну територію України. Цей так званий референдум був бутафорією, і абсолютною фікцією, результати сфабриковані у Москві.

Байден також називає війну, яку розв'язала росія, "кричущим порушенням Статуту ООН та основоположних принципів про суверенітет та територіальну цілісність країн". Є і окрема заява - Держсекретаря Блінкена. Головний меседж - США не визнають результатів референдумів і підтримуватимуть Київ "стільки, скільки потрібно".

Головний дипломат Америки також каже, що Сполучені Штати "ніколи не визнають легітимність чи результат"цих так званих референдумів і продовжать - разом із союзниками сприяти Україні в її боротьбі для захисту своєї території. Ну і от у Держдепі якраз пролунало, що реакцією не буде саме лише засудження.

США розглядають зараз усі варіанти посилення санкцій проти росії. Зовнішньополітичне відомство каже: росія має заплатити за це свою ціну. Конкретики щодо строків не буде. Політика американської владної команди - не анонсувати дат чи самих обмежень. Про них традиційно оголошують лише в момент, коли рестрикції починають діяти.

І якщо реагує адміністрація і її перші особи, то точно вже не можуть не відреагувати тут, у Конгресі. Сенатори мають власну пропозицію. Запропонували на законодавчому рівні припинити та заборонити (якщо її поки не було) будь-яку військову та економічну допомогу підтримки тих країн, які визнають псевдо-референдуми на Донбасі.

Представили його сенатори Грем та Блюменталь, автори багатьох гучних антиросійських ініціатив. Того ж законопроекту, який пропонує в обхід Держдепартаменту внести росію до переліку країн-спонсорів тероризму. І от що вони пропонують зараз - послухайте.

Річард Блюменталь, сенатор-демократ:

Будь-яка нація, яка допомагає та підбурює Володимира Путіна до цих абсолютно незаконних дій, повинна нести відповідальність за свою співучасть. Жодної економічної допомоги! Жодної військової допомоги будь-якій країні, яка визнає цю анексію! Це захоплення територій. Це крадіжка. І це ще одна боягузна, нахабна тактика Путіна, щоб перевірити підтримку України Заходом.

Ліндсі Грем, сенатор-республіканець:

Це час вибору, ще один момент вибору для світу. Він є - цей вибір. Якщо ви станете на бік Путіна і визнаєте його незаконну анексію частини України, ви втратите будь-яку підтримку Сполучених Штатів. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб маргіналізувати вас на світовій арені.

Причому цю норму сенатори прописали і як окремий законопроект, і як поправку до оборонного бюджету на наступний фінансовий рік, який починається вже завтра. Щоб її не можна було обійти і будь-який крок на визнання анексії, автоматично блокував виділення будь-якій країні світу американських грошей. Ну а ще я хотів би звернути вашу увагу на слова сенатора Грема. Він - як і решта американських політиків, як і ми з вами, стурбований можливістю використання росією ядерної зброї, але каже - треба домовитися, визначити, вирішити – "ядерна атака на Україну означає атаку на НАТО".

І якщо так сталося б, Москва не наважилася б атакувати, знаючи, що фактично атакує весь альянс.