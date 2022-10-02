У росії заблокований сервіс для поширення музики та подкастів SoundCloud. Роскомнагляд ухвалив відповідне рішення після отримання вимоги Генпрокуратури від 22 вересня.

Відомство вважає, що сервіс порушив статтю 15.3 закону "Про інформацію", яка регламентує обмеження доступу до інформації з закликами до масових заворушень, участі у несанкціонованих акціях, екстремізму, а також блокування недостовірної суспільно-значущої інформації.

В універсальному сервісі Роскомнагляду з перевірки блокувань вказано, що доступ обмежено на сторінці soundcloud.com. Блокування однієї сторінки з протоколом https може призвести до недоступності всього сайту в росії.

Сервіс SoundCloud використовують для поширення музики, подкастів та іншої звукової інформації. Він має функції соціальної мережі. Сервіс працює з 2008 року, компанія-власник зареєстрована у Берліні.

Нагадаємо, у росії заборонено завантажувати Windows 10 та 11.