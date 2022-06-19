В росії заборонено завантажувати Windows 10 та 11 [ Редагувати ]
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18 червня користувачі в росії зіткнулись із неприємною ситуацією. Їм не вдається завантажити офіційні образи операційних систем Windows 10 та 11 з офіційного сайту Microsoft.
Така сама ситуація стосується зручної утиліти Media Creation Tool, яка автоматизує процес завантаження та встановлення Windows на флешку. Вона просто видає помилку при спробі завантажити файли із образами операційних систем.
Схоже на те, що Microsoft просто заборонив завантаження операційних систем на території Росії. Також про проблему повідомляють мешканці Казахстану. Але обмеження поки можна обходити через VPN.
У Microsoft цю заборону поки що не прокоментували.
Після початку повномасштабного віськового вторгнення росії на територію України Microsoft обмежили використання власних сервісів, а також припинили продаж своєї продукції на території країни-агресора.
Раніше Microsoft заявляв, що продовжить свою діяльність у росії всупереч санкціям, та буде буде продовжувати роботу з компаніями, які не потрапили під міжнародні обмеження.
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