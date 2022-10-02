У Кривому Розі дрон-камікадзе поцілив у ліцей, зруйновані два поверхи [ Редагувати ]
У ніч на 2 жовтня російські війська атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе та поцілили у будівлю місцевого ліцею. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
У Кривий Ріг після опівночі прилетів ворожий дрон-камікадзе. Поцілив у будівлю місцевого ліцею у середмісті. Зруйнував два поверхи. Сталася пожежа. Її вогнеборці уже приборкали. Ніхто не постраждав.
Ворог усю ніч атакував два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький. Нікопольський накрив вогнем з "Ураганів", "Градів" і важкої артилерії.
У самому Нікополі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та лінії електропередач. У Червоногригорівській громаді масштаби руйнацій уточнюються. Усюди минулося без загиблих та поранених.
Нагадаємо, останнім часом російські війська завдають масованих ракетних ударів по Кривому Рогу. 14 вересня після ракетного удару по Карачунівській греблі влада оголосила часткову евакуацію жителів.
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