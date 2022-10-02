Новий український корвет спустили на воду у Туреччині [ Редагувати ]
У неділю, 2 жовтня, у Туреччині відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвету типу Ada "Гетьман Іван Мазепа". Про це заявила перша леді України Олена Зеленська у Telegram.
Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України.
Подробиці:
Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.
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