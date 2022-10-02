У неділю, 2 жовтня, у Туреччині відбувся спуск на воду нового українського протичовнового корвету типу Ada "Гетьман Іван Мазепа". Про це заявила перша леді України Олена Зеленська у Telegram.

Сьогодні в Туреччині мала честь спустити на воду корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа" буде першим кораблем такого класу для Військово-Морських сил України.

Подробиці:

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх існуючих типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.