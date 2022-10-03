У Швеції заявляють, що витік на "Північному потоці-2" збільшився [ Редагувати ]
Джерело: CNN
Берегова охорона Швеції зафіксувала, що витік із газопроводу "Північний потік-2" збільшився. Його діаметр становить близько 30 метрів.
Шведські фахівці заявляють, що витік на "Північному потоці-2" повинен був зменшитися, натомість він збільшується. Берегова охорона продовжила надзвичайні заходи для стабілізації ситуації.
Оголошення у Швеції зробили після того, як російський "Газпром" заявив про припинення витоків на обох трубопроводах. Компанія РФ зазначила, що продовжує працювати над зниженням тиску на лінії B газопроводу "Північний потік-2".
"Незрозуміло, чи може тиск на лінії B призвести до більшого витоку, який помітила берегова охорона", - йдеться у повідомленні.
по темі
Розслідуванням витоку газу на трубопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" займеться Служба безпеки Швеції
Ціни на імпортний природний газ в 2023 році залишаться високими
Станом на сьогодні, з початку повномасштабного вторгнення росії на територію України, загалом було здійснено 24 обміни полоненими
У понеділок, 3 жовтня, під впливом тилової частини південного циклону в Україні пройдуть невеликі, подекуди помірні опади
Українські військові повністю зачинили Лиман (Донецька область) від окупантів