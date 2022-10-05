В мережі з'явилася інформація про те, що президент росії володимир путін планує змінити статус так званої "спецоперації" в Україні на "контртерористичну". Про це повідомляють "РИА Новости".

Однак, прессекретар голови кремля дмитро пєсков заперечив це.

Коментуючи вищезгадану інформацію, пєсков заявив, що це є фейком, однак зауважив, що зміна статусу "цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача, президента країни".