Зміна статусу "спецоперації": у кремлі відреагували на інформацію [ Редагувати ]
В мережі з'явилася інформація про те, що президент росії володимир путін планує змінити статус так званої "спецоперації" в Україні на "контртерористичну". Про це повідомляють "РИА Новости".
Однак, прессекретар голови кремля дмитро пєсков заперечив це.
Коментуючи вищезгадану інформацію, пєсков заявив, що це є фейком, однак зауважив, що зміна статусу "цілком і повністю прерогатива верховного головнокомандувача, президента країни".
На сьогоднішній момент жодних таких рішень не ухвалювали, йдеться про спеціальну військову операцію, яка триває.
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