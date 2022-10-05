На Херсонщині звільнили ще три населені пункти [ Редагувати ]
За останню добу українським військам вдалося звільнити ще три села у Херсонській області - Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців.
Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває.
Глава держави відзначив бійців оперативного угруповання "Олександрія", які створили умови для успішного контрнаступу ЗСУ та бійців підрозділів Повітряних сил.
Хочу відзначити воїнів наших Повітряних сил, яким сьогодні вдалося збити шість безпілотників іранського виробництва, що їх окупанти намагалися використати проти наших міст. Три безпілотники були збиті зенітниками 302-го зенітного ракетного Харківського полку, а ще три збили наші льотчики-винищувачі з 204-ї Севастопольської бригади тактичної авіації.
Нагадаємо, 4 жовтня на Херсонщині ЗСУ прорвали оборону ворога та звільнили низку населених пунктів.
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