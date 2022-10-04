На Херсонщині ЗСУ звільнили низку населених пунктів (відео) [ Редагувати ]
У вівторок, 4 жовтня, у соцмережах з’явилася низка відео з нових звільнених населених пунктів на Херсонщині. Українські воїни повідомляють про деокупацію Давидового Броду, Старосілля, Архангельського, Шевченківки та Великої Олександрівки.
Бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду.
У мережі публікують відео українських захисників і з низки інших населених пунктів на Херсонщині. Зокрема, зі Старосілля, Архангельського, Великої Олександрівки, які розташовані поблизу Давидового Броду.
Українські військові звільнили села Богуславка та Борівська Андріївка на Харківщині, повідомили у селищній раді.
Контрнаступ ЗСУ триває і на Запоріжжі - українські бійці звільнили Новопетрівку.
Відхід російської армії з низки населених пунктів на Херсонщині визнав і терорист Гіркін-Стрєлков.
Избегая наметившегося окружения, ВС РФ отошли по всему фронту реки Ингулец восточнее ранее захваченного плацдарма противника на указанной речке. Оставлен ключевой н.п. Давыдов Брод (за который два месяца велись ожесточенные бои) и еще ряд крупных сёл в его окрестностях. Отход продолжается.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram натякнув на звільнення п'яти населених пунктів у Херсонській області.
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