Закон про державний бюджет на 2023 рік буде прийнятий Верховною Радою в першому читанні вже найближчим часом. Це очікується на наступному тижні.

Про це повідомляє голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в ефірі телемарафону.

За його словами, в ніч на 2 жовтня закінчилися строки подачі поправок до законопроекту, їх кількість назвати важко, але у зв'язку із ситуацією в країні зрозуміло, що їх буде менше.

"Гроші йдуть на армію, "соціалку" і на ті програми з відновлення нашої інфраструктури та економіки, які передбачаються бюджетом. Предмету для дискусій немає, саме тому цього року держбюджет буде розглянутий за спрощеною процедурою. Вже наступного тижня ми очікуємо його прийняття в першому читанні", - розповів Гетманцев.