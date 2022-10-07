Україна закликає всіх у світі ухвалити рішення про визнання окупації японських Курильських островів за росією.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією. Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України", - заявив президент.

Він закликав країни світу ухвалити аналогічні рішення. За його словами, росія не має жодного права на ці території, про що у світі добре знають.

Північні Курильські острови належать росії. Однак Японія не визнає їх статус і вважає острови своєю північною територією, яку СРСР захопив за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими росією. Поштовхом до цього стала війна росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.