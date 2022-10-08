ЗСУ знищили понад 62 тисячі окупантів: нові втрати росіян [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники ліквідували вже понад 62 тисячі російських окупантів. Також ЗСУ за минулу добу знищили вертоліт та 12 безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.10 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 62060 (+380) осіб ліквідовано,
- танків - 2472 (+66) од,
- бойових броньованих машин - 5111 (+18) од,
- артилерійських систем - 1459 (+4) од,
- РСЗВ - 345 (+1) од,
- засоби ППО - 180 (+3) од,
- літаків - 266 (+0) од,
- гелікоптерів - 234 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1079 (+12),
- крилаті ракети - 246 (+0),
- кораблі/катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3875 (+13) од,
- спеціальна техніка - 136 (+1).
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