З’явилися супутникові знімки Кримського мосту після вибуху [ Редагувати ]
Компанія Planet опублікувала супутникові знімки пошкодженого Кримському мосту після вибуху в суботу, 8 жовтня. Знімки PlanetScope опубліковані у Twitter.
Ця пара зображень PlanetScope, зроблених 7 і 8 жовтня 2022 року, показує пошкоджений міст через Керченську протоку після потужного вибуху сьогодні.
На першому знімку Керченський міст до вибуху 7 жовтня.
На другому - після вибуху 8 жовтня.
Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту (довжина - 19 км) пролунав вранці, 8 жовтня. На автомобільній частині мосту з боку Таманського півострова вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнули 7 паливних цистерн залізничного складу.
Внаслідок вибуху частково обрушилися два автомобільні прольоти до окупованого Криму, пошкоджено понад кілометр залізничних колій.
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