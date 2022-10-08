Кримським мостом, де вранці 8 жовтня стався вибух, відновили автомобільний і залізничний рух. Рух автотранспорту організовано в реверсивному режимі по одній смузі.

Автомобілі й автобуси запустили непошкодженою гілкою автомобільної частини моста (на Кримському мосту автомобілі та потяги рухаються в різних напрямках незалежними гілками), повідомив ватажок окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

На данный момент движение открыто для легковых автомобилей и автобусов с прохождением полной процедуры осмотра.

Фури на Кримський міст поки що не пропускають, аби доставити вантажі до окупованого українського півострова, їм доведеться скористатися Керченською поромною переправою.

З Сімферополя та Севастополя до росії вирушили перші поїзди, які пройдуть Кримським мостом. Відновлено продаж квитків на потяги до Криму та з Криму. Після вибуху продаж квитків було припинено.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту (довжина - 19 км) пролунав вранці, 8 жовтня. На автомобільній частині мосту з боку Таманського півострова вибухнула вантажівка, внаслідок чого спалахнули 7 паливних цистерн залізничного складу.

Внаслідок вибуху частково обрушилися два автомобільні прольоти до окупованого Криму, пошкоджено понад кілометр залізничних колій.