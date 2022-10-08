"Вибух на Кримському мосту пошкодив понад кілометр рейок" - ЗМІ [ Редагувати ]
Після вибуху з пожежею на Кримському мосту та руйнування двох прольотів переправи пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна. Про це повідомляється у Telegram-каналі Baza.
Так, вибух на мосту пошкодив понад кілометр залізниці.
Спочатку пожежники намагалися загасити вогонь зі сходів, проте через сильний вітер і паливо, що ллється, боротися з вогнем було складно.
Як повідомив гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв, залізничний пасажирський рух через Кримський міст тимчасово припинено.
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