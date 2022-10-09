У неділю, 9 жовтня, з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" вийшли 13 суден з 230,7 тис. тонн агропродукції. Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

Серед них балкери ARGONAUT, на борту якого 71 тис. тонн пшениці для Індонезії, ALI A (7 тис. тонн пшениці для Лівану) та MEHMET BEY (8 тис. тонн сої для Єгипту).

З початку роботи "зернового коридору" вже 305 суден експортували 6,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, у суботу, 8 жовтня з портів Великої Одеси вийшли 7 суден. Таким чином за вихідні до іноземних споживачів рушили 20 суден з продовольством.