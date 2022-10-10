Західні посольства не евакуюватимуться з Києва [ Редагувати ]
Посольства країн західних партнерів України не планують евакуюватись із Києва через масовані удари росіян по мирних містах. Про це сказали двоє співрозмовників у дипломатичних колах, які представляють дві найбільші західні країни.
Зокрема, посольство США у Києві продовжує свою роботу.
Спікер американського посольства Люк Мейнзен заявив:
Посольство відкрите і ми продовжуємо працювати. Ми тут для підтримки України.
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