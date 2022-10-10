Примусове обмеження споживання електроенергії через пошкодження електричних мереж внаслідок ракетних атак рашистів може тривати кілька днів. Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону.

Сьогодні та, можливо, декілька наступних днів знадобиться додаткове обмеження споживання електроенергії, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам відновити електромережі... Це буде стабільний і безпечний для енергосистеми процес, покликаний зберегти баланс і пришвидшити відновлення.

Через обстріли на частині території України проводять віялові відключення електроенергії, українців закликали обмежити споживання електрики в години пік.

З 11 жовтня Україна припиняє експорт електроенергії до Євросоюзу через критичне навантаження на інфраструктуру, повідомили в Міністерстві енергетики.

Після ракетних ударів без електрики залишаються 1300 населених пунктів.