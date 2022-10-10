Відключення електроенергії триватимуть кілька днів - Укренерго [ Редагувати ]
Примусове обмеження споживання електроенергії через пошкодження електричних мереж внаслідок ракетних атак рашистів може тривати кілька днів. Про це голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив в ефірі телемарафону.
Сьогодні та, можливо, декілька наступних днів знадобиться додаткове обмеження споживання електроенергії, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам відновити електромережі...
Це буде стабільний і безпечний для енергосистеми процес, покликаний зберегти баланс і пришвидшити відновлення.
Через обстріли на частині території України проводять віялові відключення електроенергії, українців закликали обмежити споживання електрики в години пік.
З 11 жовтня Україна припиняє експорт електроенергії до Євросоюзу через критичне навантаження на інфраструктуру, повідомили в Міністерстві енергетики.
Після ракетних ударів без електрики залишаються 1300 населених пунктів.
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Станом на 21:00 внаслідок масованих ракетних обстрілів залишаються знеструмленими 1 307 населених пунктів у Київській (13), Львівській (353), Сумській (766), Тернопільській (169) та Хмельницькій (6) областях.
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