Українців закликали обмежити споживання електроенергії [ Редагувати ]
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко закликав обмежити споживання електроенергії.
Внаслідок сьогоднішнього обстрілу рашистів, переконливо просимо всіх, за можливості, сьогодні з 17:00 до 22:00 обмежити споживання електроенергії.
Це допоможе пройти критичні навантаження наших електромереж.
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