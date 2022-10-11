Соратник колишнього депутата Іллі Ківи корегував ракетні удари по Дніпру. Про це повідомляє СБУ.

Він "полював" за локаціями українських систем ППО та був затриманий.

Затриманим виявився представник найближчого оточення колишнього народного депутата Іллі Ківи, який наразі переховується за кордоном від правосуддя за злочини проти України.

В СБУ з’ясували, що затриманий навмисно залишився у Дніпрі, щоб передавати росіянам геолокацію українських ППО.

За даними контррозвідки СБУ, зрадником виявився місцевий бізнесмен у сфері IT, який у 2014 році познайомився з Ківою. Згодом, за пропозицією депутата-зрадника, підприємець очолив одне з міських громадських об’єднань.

Так, затриманий збирав інформацію про місця розташування та переміщення підрозділів ЗСУ, а також передавав загарбникам координати об’єктів критичної інфраструктури.

У своїх "звітах" він оприлюднював фото- та відеоматеріали, які отримував під час прихованого спостереження за об’єктами. До кожного з них додавав текстові повідомлення з детальним описом прилеглої території і уточнюючими характеристиками. Одержані відомості агресор використовував для здійснення ракетних ударів по місту і планування диверсій.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.