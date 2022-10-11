"Шахтар" – "Реал": де дивитися матч Ліги чемпіонів [ Редагувати ]
У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" прийме мадридський "Реал" у Польщі.
Матч "Шахтар" – "Реал" відбудеться 11 жовтня у Варшаві. Поєдинок прийме Стадіон Війська Польського. Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.
Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Роберто Моралес.
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