Ігор Черезов - досить суперечлива персона. Одіозного юриста планували виключити із спілки адвокатів України. Але чомусь київський Окружний адміністративний суд вступився за "адвоката Диявола" та допоміг йому уникнути відповідальності. Невже інтереси скандально відомого Черезова важливіші, ніж справедливість?

Черезов - своя людина в прокуратурах різних рівнів, НАБУ та СБУ. Але, крім того, він не раз був помічений в дуже суперечливих справах - його допитувала прокуратура та звинуватила в справі нібито сприяння у функціонуванні злочинної організації. Але в листопаді 2021 року звітно-виборна конференція адвокатів Києва знову обрала Ігоря Черезова до Ради адвокатів України. Так чому ж так сталося? Що лежить в основі історії Ігоря Черезова?

Ігор Черезов став відомим не тільки завдяки скандальним справам в його професійній діяльності, а й через суперечливий гумор, який він висвітлював в своїх соціальних мережах. Адвокат запропонував організувати конкурс на найкращого юриста країни. Номінації вигадав сам - "Кращий по е-балам", "Ствол адвокатури" і "Я твою раду качав" та інші.

Однак, суспільство не оцінило специфічний гумор. 15 лютого 2021 року захисник країни, боєць АТО Павло Жицький поскаржився в київську Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури щодо непрофесійної поведінки Черезова. Оскільки столична комісія і досі не сформована, скарга перейшла до Вищої КДКА, а та розподілила процедуру на Рівне.

Але відкрити справу не вдалося. За Черезова вступився Окружний адміністративний суд Києва. 9 червня 2022 року ухвалив: заборонити КДКА Рівненської області і навіть Вищій КДКА притягувати Черезова до дисциплінарної відповідальності.

Рада адвокатів України також помітила, що Ігор Юрійович не виконав вимог з підвищення власної кваліфікації. Але кілька днів потому - 5 жовтня, Окружний адмінсуд знову заборонив вже Чернівецькій КДКА розглядати "не підвищену кваліфікацію" Черезова.

7 листопада 2021 року звітно-виборна конференція адвокатів Києва знову обрала Ігоря Черезова до Ради адвокатів України. Та з’ясувалося, що голосували делегати з порушенням регламенту. Не 50% плюс один голос, а простою більшістю тих, хто лишився у залі.

Варто відзначити, що усі рішення тієї конференції РАУ визнала нелегальними, переобрання Черезова - теж. Офіційна конференція знову збереться 26 лютого 2023 року.

Нагадаємо, що адвокат Ігор Черезов є вихідцем з харківських правоохоронних органів. Свого часу він захищав відомих на всю Україну крадіїв та корупціонерів. Але найгучніша його історія - це співпраця з зрадником України. Йдеться про зашкварного горе-політика Ігоря Беркута - підозрюваний у тероризмі відступник, який за прикладом путіна закликав до "демілітаризації" та розподілу нашої держави.