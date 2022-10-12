В Брюсселі розпочалось шосте засідання "Рамштайн" [ Редагувати ]
У середу, 12 жовтня, в Брюсселі розпочалось шосте засідання Контактної групи з питань оборони України. Про це повідомляється у Twitter-акаунті міністра закордонних справ Олексія Резнікова.
Головною темою порядку денного буде посилення протиповітряної оборони нашої країни.
Розпочинаємо роботу в рамках оборонної контактної групи України - Рамштайн 6 та НАТО на рівні міністрів оборони. Також маємо важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 сьогоднішнього порядку денного - посилення української протиповітряної оборони. Відчуваю оптимізм. Слідкуйте за новинами.
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