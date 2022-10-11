Німеччина передасть Україні 16 САУ Zuzana [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Це відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією.
Про це повідомляється на урядовому сайті Німеччини.
Також стало відомо, що Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.
Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.
З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.
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