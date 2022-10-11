Німеччина надасть Україні 16 самохідних гаубиць Zuzana. Це відбуватиметься у співпраці з Данією та Норвегією.

Про це повідомляється на урядовому сайті Німеччини.

Також стало відомо, що Німеччина має намір передати 130 систем опалення та 36 медичних транспортерів.

Окремо до цього Німеччина поставить в Україну 100 000 аптечок та 405 000 сухпайків.

З міркувань безпеки федеральний уряд не надає детальної інформації про способи та дати постачання допомоги.