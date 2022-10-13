Окупанти перекинули в Україну інструкторів з Корпусу вартових ісламської революції - ISW [ Редагувати ]
Окупанти перекинули на захоплені території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських інструкторів, щоб навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики з посиланням на Центр національного опору повідомили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний Порт та Гладівці у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.
Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахідів" по цивільних об'єктах в Україні, у тому числі в Миколаївській та Одеській областях. КВІР, ймовірно, є основним оператором безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.
Ключові висновки аналітиків ISW:
- росія активізує зусилля щодо створення інформаційних умов для помилкового зображення України як терористичної держави, щоб відхилити недавні заклики оголосити рф терористичною державою.
- російські сили могли перекинути персонал, пов'язаний з іранським Корпусом вартових ісламської революції, до окупованих районів України для навчання військових використанню безпілотників.
- російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контрнаступальні операції у напрямку Сватового та Кремінної. російські війська продовжують оборонні дії у цьому районі.
- Українські сили проводять наземні атаки на північному заході та заході Херсонської області.
- російські війська провели наземні атаки в районі Бахмута та Авдіївки.
- російські сили, ймовірно, посилюють лінію фронту у західній частині Запорізької області.
- російські військові продовжують стикатися з проблемами оснащення окремих російських солдатів основним особистим спорядженням.
- російська та окупаційна влада продовжує вживати примусових заходів щодо жителів окупованих територій.
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