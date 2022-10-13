Окупанти перекинули на захоплені території України пов'язаних із Корпусом вартових ісламської революції іранських інструкторів, щоб навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на Центр національного опору повідомили, що російські війська привезли невстановлену кількість іранських інструкторів у Джанкой у Криму, Залізний Порт та Гладівці у Херсонській області для навчання російських військ використанню ударних безпілотників.

Центр заявив, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "Шахідів" по цивільних об'єктах в Україні, у тому числі в Миколаївській та Одеській областях. КВІР, ймовірно, є основним оператором безпілотників, тому ці іранські інструктори можуть бути співробітниками "корпусу" або пов'язаними з ним особами.

Ключові висновки аналітиків ISW: