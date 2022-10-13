ПАРЄ визнала російський режим терористичним [ Редагувати ]
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, яка визнає російський режим терористичним. Про це повідомив член української делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.
Тільки що ПАРЄ прийняла дуже сильну резолюцію по Україні!
За - 99 делегатів. Утримався один. Це історичний результат! Повна підтримка Парламентської асамблеї Ради Європи!
Гончаренко опублікував найважливіші моменти резолюції:
- Зазначається, що російський режим - є терористичним. Це потужний сигнал світового масштабу, і це ще один крок, щоб росію визнали країною-спонсором тероризму.
- Вперше в історії Рада Європи заявила, що потрібно дати зброю. Мова йде про системи ППО для захисту цивільного населення.
- Зазначається, що перебування росії у Радбезі ООН - не є легальним, немає юридичних підстав, чому вони там знаходяться.
- Якнайскоріше створення міжнародного трибуналу.
Парламентська асамблея Ради Європи стала першою міжнародною організацією, яка визнала росію державою-терористом.
Нагадаємо, напередодні Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка не визнає спробу анексії українських територій.
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