До Білорусі прибули перші ешелони з російськими військовими [ Редагувати ]
Перші ешелони з російськими військовими зі складу спільного російсько-білоруського угруповання військ прибули до Білорусі. Про це повідомило Міністерство оборони республіки.
Чисельність військових не уточнюється. У відомстві додали, що "військовослужбовців привітно зустріли із хлібом та сіллю".
Білоруський диктатор олександр лукашенко 10 жовтня заявив, що москва та Мінськ домовилися про розгортання регіонального угруповання військ. Це стало відповіддю на нібито підготовку ударів з території України.
За словами лукашенка, у Білорусії розмістять "не одну тисячу" російських військових. кремль деталей не навів. Білоруське МЗС заявило, що в республіці діє режим контртерористичної операції. Лукашенко пояснив, що у Білорусі запровадили режим терористичної небезпеки.
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