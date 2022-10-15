Hyundai побудує завод у США за $5,5 млрд [ Редагувати ]
Південнокорейський автоконцерн Hyundai у жовтні розпочне будівництво заводу з виробництва електромобілів та акумуляторів у США. Проект оцінюється в $5,5 млрд, повідомляє Reuters з посиланням на заяву компанії.
Закладання фундаменту заводу планується 25 жовтня у Савані, штат Джорджія. Річна потужність підприємства оцінюється у 300 тис. машин.
Hyundai планує запустити комерційне виробництво на заводі у першій половині 2025 року. Проект є частиною стратегії Hyundai на $10 млрд щодо "сприяння розвитку мобільності в США, включаючи виробництво електромобілів".
У серпні президент США Джо Байден підписав законопроект "Про зниження інфляції-2022". Він, зокрема, передбачає виділення податкових субсидій для придбання електромобілів. Його положення стосуються лише електрокарів, зібраних у Північній Америці, і дають перевагу на ринку США місцевим виробникам - Tesla і General Motors.
Південнокорейські виробники висловили стурбованість таким рішенням. Байден у листі до президента Південної Кореї Юн Сок Йолю у вересні запевнив, що нові правила не завдадуть шкоди південнокорейським автовиробникам, і оголосив про готовність обговорити це питання.
У грудні 2021 року Hyundai оголосив, що припиняє розробку нових двигунів внутрішнього згоряння.
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