К 2025 году выпустят 23 модели электромобилей под брендами Hyundai и Kia Источник: Hyundai Motor Group

Южнокорейская компания Hyundai представил свою модельную платформу для производства электромобилей E-GMP. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Первые электромобили, созданные на основе этой платформы, сойдут с конвейера уже в 2021 году.

На основе платформы E-GMP Hyundai планирует к 2025 году выпустить 23 модели электромобилей под брендами Hyundai и Kia. К этому году южнокорейская компания планирует продать 1 млн электромобилей по всему миру.

Разработанная Hyundai платформа оснащена батареей, которую можно зарядить на 80% за 18 минут, а одной полной зарядки должно хватать на 500 км пути.

Электромобили на базе E-GMP смогут разгоняться с нуля до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.

Компоненты платформы оптимизируют динамику движения и безопасность, а также увеличивают пространство в кабине.

Интегрированная система Power Electric включает первую в мире мульти-зарядку (400/800 В) и функцию двунаправленного преобразования энергии.

Hyundai Motor Group инвестировала в IONITY, лидирующую в Европе сеть зарядных устройств большой мощности. IONITY управляет 308 зарядными станциями высокой мощности (HPC), использующими зарядную мощность до 350 кВт, вдоль автомагистралей в европейских странах. К 2022 году компания планирует увеличить это количество до 400 станций высокого давления, в том числе 51 в стадии строительства.

Собственные модульные платформы для создания электромобилей уже представили многие автопроизводители, в том числе Volkswagen и General Motors.

В октябре о создании своей подобной платформы объявил китайский производитель комплектующих для электроники Foxconn.

Платформы для производства электромобилей представляют собой структурный каркас машины с некоторыми заданными параметрами и большим количеством характеристик, изменяемых под конкретную модель.

Параметры могут быть изменены вид шасси, расстояние между колесами, размер батареи и другие параметры, так что на основе одной платформы можно создавать самые разные автомобили - седаны, внедорожники и т. д.

Напомним, что Honda сворачивает производство в Европе автомобилей на бензине и дизеле.

Ранее сообщалось, что Bentley переходит на выпуск электромобилей и гибридов.