Hyundai представила платформу E-GMP для производства электромобилей (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Hyundai Motor Group
Южнокорейская компания Hyundai представил свою модельную платформу для производства электромобилей E-GMP. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Первые электромобили, созданные на основе этой платформы, сойдут с конвейера уже в 2021 году.
На основе платформы E-GMP Hyundai планирует к 2025 году выпустить 23 модели электромобилей под брендами Hyundai и Kia. К этому году южнокорейская компания планирует продать 1 млн электромобилей по всему миру.
Разработанная Hyundai платформа оснащена батареей, которую можно зарядить на 80% за 18 минут, а одной полной зарядки должно хватать на 500 км пути.
Электромобили на базе E-GMP смогут разгоняться с нуля до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч.
Компоненты платформы оптимизируют динамику движения и безопасность, а также увеличивают пространство в кабине.
Интегрированная система Power Electric включает первую в мире мульти-зарядку (400/800 В) и функцию двунаправленного преобразования энергии.
Hyundai Motor Group инвестировала в IONITY, лидирующую в Европе сеть зарядных устройств большой мощности. IONITY управляет 308 зарядными станциями высокой мощности (HPC), использующими зарядную мощность до 350 кВт, вдоль автомагистралей в европейских странах. К 2022 году компания планирует увеличить это количество до 400 станций высокого давления, в том числе 51 в стадии строительства.
Собственные модульные платформы для создания электромобилей уже представили многие автопроизводители, в том числе Volkswagen и General Motors.
В октябре о создании своей подобной платформы объявил китайский производитель комплектующих для электроники Foxconn.
Платформы для производства электромобилей представляют собой структурный каркас машины с некоторыми заданными параметрами и большим количеством характеристик, изменяемых под конкретную модель.
Параметры могут быть изменены вид шасси, расстояние между колесами, размер батареи и другие параметры, так что на основе одной платформы можно создавать самые разные автомобили - седаны, внедорожники и т. д.
Напомним, что Honda сворачивает производство в Европе автомобилей на бензине и дизеле.
Ранее сообщалось, что Bentley переходит на выпуск электромобилей и гибридов.
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