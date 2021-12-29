Hyundai прекращает разработку новых двигателей внутреннего сгорания [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Автоконцерн Hyundai реорганизовал научно-технический центр в южнокорейском Намьянге, где шла разработка новых двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщило издание Business Korea со ссылкой на источники в компании.
В НТЦ работали около 12 тысяч человек. Команду инженеров, которая раньше занималась разработкой новых топливных моторов, перевели в подразделения, связанные с электрификацией. Параллельно корейский производитель создал подразделение, которое будет заниматься созданием новых тяговых аккумуляторных батарей.
Решение Hyundai свидетельствует об окончании разработки новых ДВС для серийных автомобилей. От производства топливных двигателей корейская компания не отказывается.
Электрификация концерна Hyundai Motor Group началась с новых моделей Hyundai, Kia и Genesis и разработки модульной платформы Electric Global Modular Platform (E-GMP).
Ранее "Подробности" писали, что Hyundai представил свою модельную платформу для производства электромобилей E-GMP.
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