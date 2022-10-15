Велика Британія опинилася у глибокій політичній та фінансовій кризі. Новий уряд приступив до роботи лише місяць тому, а його рейтинг вже впав нижче плінтуса. Чому плани прем'єрки викликали бурю на ринках та втрату довіри колег по партії - розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Лише місяць тому британський уряд отримав нову очільницю. Після численних скандалів за участі Бориса Джонсона, від Ліз Трасс очікували передбачуваного та спокійного правління. Але ж ні, нова прем'єрка вже в перші тижні на Даунінг-стріт запропонувала низку радикальних економічних реформ. На її переконання, вони мали б остаточно подолати наслідки пандемії, брекзиту та допомогти впоратися з енергетичною кризою, яка загрожує всій Європі. Забезпечити втілення її планів в життя мали позичені гроші - уряд хоче збільшити державний борг на чверть трильйона фунтів.

Проти цього повстала не лише опозиція, але й незалежні економісти, і навіть міжнародні фінансові організації, які вкрай рідко втручаються у внутрішні справи країн. Невдоволені навіть соратники з партії прем'єрки. Ліз Трасс довелося терміново рятувати ситуацію і відмовлятися від одного із найважливіших пунктів програми. Вона хотіла радикально зменшити податки, насамперед для найбагатших. Але під тиском - була вимушена передумати.

Тім Бейл, професор політики:

Для неї це було тяжке рішення, вона себе позиціонувала другою Маргарет Тетчер, тож змінювати свій курс їй мало бути особливо принизливо. І тепер уже ніхто не повірить, що уряд готовий приймати непопулярні рішення, запускати шокові, але необхідні засоби. Це завдало невиправного удару по репутації Ліз Трасс, уже кілька депутатів намагалися ініціювати вотум недовіри щодо неї.

Девід Фрост, член Консервативної партії Великої Британії:

Їй потрібно бути більш обережною. Уникати рішень, які потім змусять її відмовитися від своїх слів, і намагатися заручитися більшою підтримкою людей, аніж донині.

Ліз Трасс сподівається, що низькі податки та дерегуляція заохотять більше інвестицій в британську економіку. Вона запрацює на повну, і країна заживе набагато краще. Натомість фінансовий світ не розділив оптимізму прем'єрки: ринки відреагували небаченим падінням, а курс фунта стерлінга сягнув рекордно низької позначки, і майже зрівнявся з доларом. Економісти попереджають про руйнівні наслідки реформ і довгі роки застою. Насамперед через мільярдні позики. Втім, Ліз Трасс продовжує наполягати на ефективності її плану. За що її вже називають фанатичкою.

Ліз Трасс, прем'єр-міністерка Великої Британії:

У Британії ми мусимо робити все по-іншому. Мусимо активізуватися. Як показали кілька минулих тижнів - це буде тяжко. На шляху змін завжди є перешкоди. І не кожен підтримає зміни. Але всі виграють від результатів: зростання економіки та ліпшого майбутнього.

Мартін Вулф, головний економічний коментатор газети "Financial Times":

…єдиний тип лідера більш небезпечний для Британії, ніж попередній "непередбачуваний" - це нинішній "фанатичний". Головна риса фанатиків - упевненість у тому, що реальність має підлаштовуватися під їхні бажання, а не навпаки. Якщо таке ставлення до життя приймає людина, це може завдати великої шкоди її оточуючим. Якщо лідер - результатом може бути катастрофа для країни.

Ліз Трасс і раніше говорила, що готова бути непопулярною, але їй вдалося досягти цього у рекордні терміни. Її рейтинг впав нижче від рейтингу Бориса Джонсона перед відставкою і сягнув 14%.