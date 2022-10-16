З початком повномасштабної війни ринок праці в Україні різко обвалився майже на 90 відсотків. Роботодавці в лютому масово закривали підприємства, скорочували працівників, багато хто сам звільнився і виїхав за кордон. Роботу за лічені дні тоді втратили мільйони українців.

Минуло сім місяців. Рівень безробіття нині складає 35 відсотків, це втричі більше ніж у довоєнний період. Такі дані подають у державному центрі зайнятості. В нинішній ситуації на ринку праці розбиралася Жанна Дутчак.

Ірина Савич - заступниця керівника бухгалтерської компанії у Франківську. Розповідає: їхня фірма надає комплексний бухгалтерський супровід ФОПам та підприємствам. В лютому, з початком повномасштабної війни, як і багато інших - вони ледь не опинилися на межі закриття.

Ірина Савич, заступник керівника бухгалтерської компанії:

Почалася війна, підприємство практично перестало працювати. Багато клієнтів виїхало за кордон, були працівники, які звільнилися.

Та вже за місяць ситуація на Прикарпатті трохи стабілізувалася, розповідає жінка. Один за одним почали повертатися клієнти, з'являлися і нові. Роботи настільки побільшало, що вони навіть збільшили штат. Нових працівників шукали не довго.

Ірина Савич, заступник керівника бухгалтерської компанії:

Десь із середини квітня вже почала поступово відновлюватися робота наших підприємців, І ми почали шукати - звернулися в центр зайнятості за пошуком бухгалтерів. Було п'ять працівників, з них ми вибрали двох.

Нині змогли вийти на довоєнний рівень, і продовжують розширятися - підшукують ще одного бухгалтера. В центрі зайнятості кажуть - готові запропонувати кандидатів. На обліку у них майже сім тисяч шукачів роботи.

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Найбільше шукають роботу люди робітничих професій, хоча у нас є десь 35 відсотків - це люди із вищою освітою. Якщо говорити про структуру вакансій, то вона трохи змінилася. У нас зараз велика кількість вакансій швачок. А так то підсобні працівники, робітники із благоустрою, бармени, офіціанти, продавці.

А віднедавна можливості пошуку роботи зросли, каже директор. Мінекономіки запустило єдиний портал вакансій.

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Ми будемо бачити всі вакансії й приватних кадрових агенств і державної служби зайнятості. Що воно дає. Ми можемо швидко працевлаштувати людей, які шукають роботу.

Державна служба зайнятості об'єднала свої бази даних із провідними українськими сайтами з пошуку роботи. В базі нині майже 90 тисяч вакансій. Найбільше з Києва, Львова, Дніпра, Одеси та Івано-Франківська. Що ж до саме Прикарпаття - то тут кількість вакансій в порівняні із минулим роком - трохи зменшилась.

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Ми були у війні, але наша область була тилова область. Наші роботодавці не закривали свій бізнес. Релакувалися підприємства з інших областей. 1500 вакансій у нас було станом на 24 лютого, і нище 900 вакансій за час війни у нас не падало.

А все тому, що від початку війни держава різними шляхами стимулює роботодавців, аби ті брали нових працівників на роботу.

Ірина Савич, заступник керівника бухгалтерської компанії:

Це відшкодування ЄСВ, також ми взяли двох бухгалтерів внутрішньо переміщених осіб, це також держава компенсовує за два місяці кошти.

Василь Цимбалюк, директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості:

Ми надаємо мікрокредити. 150 за працевлаштування одного працівника і 250 за працевлаштування двох. Безвідсотковий кредит на три роки. від 150 тисяч до 250 тисяч, готівка не дається, даються ці кошти для придбання сировини або обладнання.

З'явилися нововведення і для шукачів роботи. Якщо раніше безробітний міг стояти рік на обліку в центрі зайнятості - отримувати кошти, та шукати місце саме за спеціальністю. То з першого червня - цей термін зменшили до одного місяця.