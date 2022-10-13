Франція не використовуватиме ядерну зброю проти росії у разі ядерного удару по Україні. Про це президент Республіки Емманюель Макрон заявив в ефірі телеканалу France 2. За його словами, цього не передбачає ядерна доктрина Франції.

Я завжди казав правду французам. Росія має ядерну зброю, Франція теж. У цій галузі наша доктрина ясна. Стримування працює, але чим менше ми про це говоритимемо, тим більше це викликатиме довіри... Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах нації і вони чітко визначені. Якби по Україні було завдано ядерного удару, ці інтереси не ставилися б під питання.

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На уточнююче питання про те, чи не призведе ядерний удар по Україні до реакції Франції у відповідь, він сказав:

Це очевидно.... Ми повинні допомагати Україні чинити опір, але необхідно уникати будь-якої ескалації конфлікту... Необхідно, щоб ця війна не розширювалася ні географічно, ні вертикально - тобто щодо використання зброї масового знищення.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг на початку жовтня попередив, що застосування ядерної зброї матиме серйозні наслідки для росії. Якими саме будуть ці наслідки, він не пояснював.

Екс-радник колишнього президента США Дональда Трампа Джон Болтон говорив, що якщо Володимир Путін застосує ядерну зброю, то він підпише "власну передсмертну записку".