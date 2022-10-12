Президент США Джо Байден знов оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Про це він сказав у інтерв'ю CNN.

За його словами, президент рф володимир путін не піде на цей крок.

Я не думаю, що він це зробить. Я вважаю безвідповідальним з його боку як світового лідера однієї з найбільших ядерних держав світу, говорити про те, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.

За словами американського президента, навіть погрози ядерної зброї з вуст путіна мають ефект дестабілізації.

Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться.

Байден відмовився розкривати подробиці, якою буде відповідь США у випадку, якщо путін піде на такий крок. Однак він запевнив, що Пентагон наперед розробив варіанти дій на випадок такого сценарію.