Байден оцінив ризики ядерного удару по Україні [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден знов оцінив ризики російського ядерного удару по Україні. Про це він сказав у інтерв'ю CNN.
За його словами, президент рф володимир путін не піде на цей крок.
Я не думаю, що він це зробить. Я вважаю безвідповідальним з його боку як світового лідера однієї з найбільших ядерних держав світу, говорити про те, що він може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні.
За словами американського президента, навіть погрози ядерної зброї з вуст путіна мають ефект дестабілізації.
Все, що я хотів сказати, це те, що це може призвести до просто жахливого результату. І не тому, що хтось має намір перетворити це на світову війну або щось таке, а просто після того, як ви застосуєте ядерну зброю, помилки, які можна зробити, прорахунки, хто знає, що станеться.
Байден відмовився розкривати подробиці, якою буде відповідь США у випадку, якщо путін піде на такий крок. Однак він запевнив, що Пентагон наперед розробив варіанти дій на випадок такого сценарію.
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