Боррель виключив ядерну відповідь з боку НАТО у разі застосування ядерної зброї рф проти України [ Редагувати ]
Захід дасть "потужну військову відповідь" на застосування росією ядерної зброї проти України, однак вона не буде ядерною. Про це заявив 13 жовтня верховний представник Євросоюзу з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, виступаючи на відкритті Європейської дипломатичної академії у Брюгге.
Ядерний напад на Україну викличе відповідь ЄС, США та НАТО. Він не буде ядерним, але його міць з військової точки зору буде великою.
Боррель пообіцяв, що збройна відповідь колективного заходу у відповідь на ядерний удар "призведе до знищення російської армії.
Він нагадав, що володимир путін раніше говорив, що москва "не блефує" у розмовах про захист території всіма доступними засобами. Глава європейської дипломатії зазначив, що країни Заходу також "не блефують", коли попереджають про наслідки у разі застосування ядерної зброї в Україні.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон також заявив, що Париж не використовуватиме ядерну зброю у разі застосовання такої зброї проти України. За його словами, цього не передбачає ядерна доктрина Франції.
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