Внаслідок вибуху двох російських дронів у ніч на понеділок, 17 жовтня, було пошкоджено 2 ємності з олією на території підприємства в Миколаєві.

Про це повідомляють "Новини-N".

В результаті влучання було пошкоджено резервуари з соняшниковою олією, в кожному з яких містилося близько 7,5 тисяч тон олії.

Пожежу, що виникла, загасили рятувальники.

Нині олія розливається територією підприємства і вже тече вулицями. Рідина стікає до міської зливової каналізації.

Працівники підприємства намагаються усунути витік олії та запобігти негативним екологічним наслідкам.

"Поки що в протистоянні раша vs соняшникова олія (у нашому терміналі) - раша веде 2-0.

На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.