У Миколаєві річки соняшникової олії течуть вулицями міста: окупанти вдарили дронами [ Редагувати ]
Внаслідок вибуху двох російських дронів у ніч на понеділок, 17 жовтня, було пошкоджено 2 ємності з олією на території підприємства в Миколаєві.
Про це повідомляють "Новини-N".
В результаті влучання було пошкоджено резервуари з соняшниковою олією, в кожному з яких містилося близько 7,5 тисяч тон олії.
Пожежу, що виникла, загасили рятувальники.
Нині олія розливається територією підприємства і вже тече вулицями. Рідина стікає до міської зливової каналізації.
Працівники підприємства намагаються усунути витік олії та запобігти негативним екологічним наслідкам.
"Поки що в протистоянні раша vs соняшникова олія (у нашому терміналі) - раша веде 2-0.
На жаль, тут вони дуже професійно показують силу своєї армії", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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