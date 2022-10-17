Атака на Київ: знайдено ще одне тіло [ Редагувати ]
У результаті ранкового обстрілу Києва пошкоджений 120-річний будинок, що є частиною міської історичної забудови.
Під завалами було знайдено ще одне тіло. Про це повідомляє речниця ДСНС Києва Світлана Водолага.
Знайдено ще одне тіло.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що 18 людей врятували. Одна людина була знайдена мертвою.
"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - писав міський голова.
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