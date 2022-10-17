У результаті ранкового обстрілу Києва пошкоджений 120-річний будинок, що є частиною міської історичної забудови.

Як повідомляє Антон Геращенко, під завалами знайдено тіло людини.

"З-під завалів будинку в Шевченківському районі, де стався вибух в результаті атаки дронами, дістали тіло загиблої жінки. Ще одна людина знаходиться під завалами. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Троє постраждалих госпіталізовані", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Раніше Віталій Кличко повідомлям, що 18 людей врятували.

"На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами. Рятувальні роботи тривають. Триває гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів. Чи є загиблі - уточнюємо інформацію", - писав міський голова.