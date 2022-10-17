Французький нападник мадридського "Реалу" Карім Бензема вперше в кар'єрі став володарем "Золотого м'яча" - призу найкращому футболісту року за версією журналу France Football. Церемонія вручення нагород відбулася 17 жовтня у паризькому театрі "Шатле".

Другим за підсумками голосування став сенегальський нападник німецької "Баварії" Садіо Мане, третім - бельгійський півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Кевін Де Брейне.

Минулого сезону Бензема вп'яте став переможцем головного клубного турніру Європи - Ліги чемпіонів, вчетверте став чемпіоном Іспанії та володарем Суперкубку Іспанії.

Француз став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (15 голів) та першості країни (27). 25 серпня Бензема був визнаний найкращим гравцем сезону-2021/22 за версією УЄФА.

За "Реал" Бензема виступає з 2009 року, за цей час забив 328 голів, що є другим результатом в історії клубу. Більше голів лише у португальця Кріштіану Роналду (450). Бензема приніс мадридському клубу 12-й "Золотий м'яч".

Карім Бензема

Рекордсменом за кількістю завойованих "Золотих м'ячів" (7) є аргентинський нападник французького "Парі Сен-Жермен" Ліонель Мессі (2009-2012, 2015, 2019, 2021), який вперше з 2005 року не увійшов до номінантів на премію.

Його найближчий переслідувач Кріштіану Роналду має п'ять "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).