Внаслідок ударів по Києву загинуло двоє людей [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У вівторок, 18 жовтня, через удари по енергетичній інфраструктурі Києва загинули двоє людей. Є поранений.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура в Telegram.
"18 жовтня 2022 року збройні сили рф, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, здійснили ракетний обстріл об'єкта енергозабезпечення на лівому березі столиці. За попередніми даними, дві людини загинули, ще одна поранена", - розповіли в прокуратурі.
При цьому наголошується, що інформація щодо загиблих та постраждалих ще уточнюється. На місці атаки вже працюють співробітники ДСНС, прокурори, слідчі та експерти, які фіксують черговий злочин росіян.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти завдали ударів по Києву 18 жовтня вранці.
по темі
У вівторок зранку, 18 жовтня, у Києві знову пролунали вибухи
Рано вранці у понеділок, 17 жовтня, під час повітряної тривоги, у Києві пролунало кілька вибухів
У Києві внаслідок ракетних ударів пошкоджено будівлі філармонії, музеїв Ханенків та Шевченка
Кількість загиблих та поранених у столиці встановлюється
Із-під завалів будинку в центрі столиці, в який вранці 17 жовтня влучив російський дрон-камікадзе, дістали тіло ще однієї загиблої мешканки